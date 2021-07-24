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MANİSA - Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
MANİSA - Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

MANİSA - Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

- Zanlının jandarmadan çıkarılmasıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Akhisar ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.Jandarma ekiplerinin Süleymanlı Mahallesi'nde yaptığı takip ve saha çalışmaları neticesinde, hakkında "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan 20 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö. saklandığı yerde yakalandı.A.Ö. savcılıktaki işlemlerinin ardından Süleymanlı T Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.

Jandarma Firari Hükümlü Hapis Cezası Fİrarİ Avcılık 

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