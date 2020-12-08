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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Manisa güne sisle uyandı

- Manisa güne sisle uyandı

SİSTE KAYBOLAN BİNALAR DETAY

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-SİSTE YOLLAR
-SİSTE TRAFİK AKIŞI
-ÇEŞİTLİ DETAYLAR

( MANİSA )- Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye düştüğü şehirde sürücüler zor anlar yaşadı MANİSA

- Manisa’da dün gece saatlerinde başlayan sis etkisini sürdürüyor. Yer yer 20 metreye kadar düşen görüş mesafesi yüzünden sürücüler zor anlar yaşıyor. Manisa’da vatandaşlar güne yoğun sisle uyandı. Dün yağmurun ardından gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde de etkisini artıran sis nedeniyle sürücüler trafikte güçlükle ilerleyebildi. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü şehirde hem yayalar hem de sürücüler zor anlar yaşarken, şehir adeta sisin altında kayboldu. Meteorolojiden alınan bilgiye göre sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. (SC-
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