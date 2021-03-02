MANİSA - Geri dönüşüm tesisinde yangın (1)

- Geri dönüşüm tesisinden yükselen alevler - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi Manisa 'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyorMANİSA (AA) - Manisa 'nın Yunusemre ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinin atık depolama sahasında yangın çıktı.Atatürk Mahallesi Dericiler Sitesi yakınlarındaki bir geri dönüşüm tesisinde atıkların depolandığı sahadan dumanların yükselmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Rüzgarın da etkisiyle hızla tutuşan atıklar nedeniyle büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve ilçe belediyelerin su tankerleri müdahalede bulundu.Yangın nedeniyle çıkan yoğun dumanın Manisa Batı çevre yolunda sürücülerin görüş mesafesini olumsuz etkilendiği gözleniyor.Yangında ilk belirlemelere göre yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.
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