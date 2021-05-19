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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MANİSA - Evinde uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı

MANİSA - Evinde uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı

- Zanlının adliyeye sevkiMANİSA (AA) - Manisa 'nın Yunusemre ilçesinde evinde 1800 dolayında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan C.Ş'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada kombinin arkasına ve evin çeşitli yerlerine gizlenmiş 1800 dolayında uyuşturucu etkisi bulunan hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı ha

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde 

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