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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
MANİSA - Eski eşini sokak ortasında darbeden kişi yakalandı

MANİSA - Eski eşini sokak ortasında darbeden kişi yakalandı

- Olay anının görüntüsüMANİSA (AA) - Manisa 'nın Yunusemre ilçesinde eski eşini sokak ortasında darbeden kişi gözaltına alındı.Ayni Ali Mahallesi'nde bir erkeğin, kadını darbettiğini gören mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi.Adrese yerine gelen ekipler, olaya müdahale ederek mağdur kadın A.E.'yi (22) koruma altına aldı.Kadını darbeden O.Ö. (29) ise gözaltına alındı.Gözaltındaki şüphelinin bir süre önce boşandığı eşi A.E. ile imam nikahı yaparak birlikte yaşamaya devam ettiklerini söylediği öğrenildi.Öte yandan kadının darbedilme anı, çevrede oturan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Görüntülerde O.Ö, kadını sokak ortasında darbederken, karşı kaldırımda oturan iki kişinin olaya kayıtsız kalması dikkati çekti.

Polis Mağdur Kadın Kamera Arbede Cep Telefonu 

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