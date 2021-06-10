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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Manisa Emniyeti tek seferde 6 milyon makaron ele geçirdi

- Manisa Emniyeti tek seferde 6 milyon makaron ele geçirdi

- Operasyona ait polis kamerası görüntüleri

( MANİSA ) MANİSA

Polis Kaçak Lyon Kamera Polis Kamerası 


- Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 6 milyon makaron ele geçirildi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri istihbarat çalışmaları sonrasında Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe Mahallesi'nde kaçak makaron olduğu belirlenen bir sitede bulunan depoya baskın düzenledi.
Ekiplerin depoda yaptığı aramada, kaçak olduğu belirlenen 6 milyon 30 bin makaron ele geçirildi. Dev operasyon sonrası gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. (İLK-AY-
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