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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
MANİSA - Dünürler arasında kavga: 5 yaralı

MANİSA - Dünürler arasında kavga: 5 yaralı

- Olay yeri - Yaralıların ambulansa taşınması - Polislerin aileleri sakinleştirmeye çalışması - Çevik kuvvet ekiplerinin olay yerine gelmesi ve sokakta önlem almasıDünürler arasında kavga: 5 yaralıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Yunusemre ilçesinde boşanma aşamasındaki çiftin aynı sokakta oturan aileleri arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.İlçeye bağlı Atatürk Mahallesi 5955. Sokak'ta oturan ve boşanma aşamasında olan çiftin aileleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.Kavgaya her iki aileden çok sayıda kişinin katılması üzerine mahalle sakinleri polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Kavgada her iki aileden 5 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis ekipleri, uzun uğraşlar sonucu tarafları sakinleştirerek evlerine girmeye ikna etti.Bu sırada ailelerin oturduğu sokağa çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Polis Hastane Çevik Kuvvet 

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