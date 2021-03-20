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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
MANİSA - Depoda kumar oynayan 30 kişiye para cezası uygulandı

MANİSA - Depoda kumar oynayan 30 kişiye para cezası uygulandı

- Kumar baskını yapılan depodan görüntüler - Kumar oynanan masalardan görüntüler - Ele geçen paralardan ve malzemelerden görüntülerMANİSA (AA) - Manisa 'nın Yunusemre ilçesinde bir depoda kumar oynayan 30 kişiye 135 bin lira para cezası verildi.
Alınan bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Güzelyurt Mahallesi, Tekstilciler Sitesi'nde M.A. ve E.T'ye ait deponun 2. katında kumar oynatıldığı bilgisi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 30 kişi kumar oynarken yakalandı.Depoda, kumar oynatılırken kullanıldığı değerlendirilen 126 bin 700 lira ile 2 bin 500 dolar, 900 poker pulu, zarlar ve iskambil kağıtları ele geçirildi.3 kişi hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama suçundan" adli işlem yapıldı.Kumar oynayan 30 kişiye de Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi ve Kovid - 19 tedbirlerini ihlalden toplam 135 bin lira para cezası uygulandı.Operasyon sırasında kumarhanede bulunan ve haklarında çeşitli suçlardan arama kararı olan 2 kişi gözaltına alındı. Bir kişinin üzerinde yapılan aramada 14 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kambi Para Cezası Uyuşturucu Akalan Kumarhane 

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