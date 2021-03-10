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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MANİSA - Danıştay, ilçe değişikliği için halk oylaması yapan mahallelinin talebini haklı buldu

MANİSA - Danıştay, ilçe değişikliği için halk oylaması yapan mahallelinin talebini haklı buldu

- İlçe değişikliği gündemde olan Cambazlı Mahallesinin drone görüntüleri - Cambazlı Mahallesi sakinleri - Cambazlı Mahalle Muhtarı Refik Bilgiç ile röportaj - Mahalle sakinlerinden Bekir Adıgüzel, Saime Atılgan ve Halil İbrahim Yıldırım ile röportajMANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Danıştay 8. Dairesi, Manisa 'nın Ahmetli ilçesinden Turgutlu'ya bağlanmak için halk oylaması yapan mahalle sakinlerinin talebini yerinde buldu.Ahmetli'ye bağlı Cambazlı Mahallesi sakinleri, Turgutlu ilçesinin, başta ulaşım olmak üzere sosyal ve ekonomik imkanlar yönünden kendileri için daha elverişli olduğunu gerekçe göstererek 2018'de aralarında imza toplayarak halk oylaması için Ahmetli İlçe Seçim Kuruluna başvurdu.Değerlendirme sonucunda halk oylamasına karar verildi.
8 Nisan 2018'de yapılan halk oylamasında 106 seçmen Turgutlu'ya bağlanmak istedi, 50 kişi ise Ahmetli'de kalmaları yönünde tercihte bulundu.Sonucun ardından mahalle için ilçe değişikliği süreci başladı.
Turgutlu İlçe Belediye Meclisinde, Cambazlı Mahallesi'nin kendilerine bağlanmasına oy birliğiyle karar verildi.
Ahmetli Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi meclisleri ise bu değişikliği reddetti. - Muhtar mahkemeye başvurduMahalle Muhtarı Refik Bilgiç, Ahmetli Belediye Meclisi ve Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin kararlarına karşı hukuk mücadelesi başlattı. Manisa 1. İdare Mahkemesi, Cambazlı Mahallesi'nin ilçe değişikliği için 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Birleşme ve Katılma" başlıklı 8. maddesinde, yerleşim biriminin ilçe değişikliği için mevzuatta aranılan "mesafe", "başvuru", "nüfus" ve "oylama" şartlarının gerçekleştiğine karar verdi.Yerel mahkeme, ilgili kanunda yerleşim birimlerinde birleşme ve katılmada aranılan şartların gerçekleşmesi nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisinin ilçe değişikliğinin reddi kararının iptal edilmesini ve "demokrasi teorisinin özünü oluşturan, halkın iradesini esas alan" seçmen iradesinin uygulanmasını kararlaştırdı.Bu karar, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından istinafa taşındı.İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu.Danıştay 8. Dairesi de görülen temyiz sürecinde yerel mahkeme ile Bölge İdare Mahkemesinin kararını onadı.Cambazlı Mahalle sakinleri, Danıştay'ın aldığı karar sonrası resmi olarak Turgutlu ilçesine bağlanma sürecinin başlamasını bekliyor.Mahalle Muhtarı Refik Bilgiç, AA muhabirine, Turgutlu ilçesinin kendileri için daha elverişli olduğunu, bundan dolayı referandum yapma kararı aldıklarını söyledi.

Ahmetli ilçesine sadece resmi işlemler için gittiklerini belirten Bilgiç, "Talebimiz için gerekli şartların oluştuğunu düşünüyoruz. Bu nedenle mahalle sakinlerinin bu yöndeki tercihinin geçerli olması gerekiyor. Şimdiye kadar bu karar uygulanmadığı için hukuki süreç başlattık. Mahalle sakinlerinin aldığı bu karara saygı duyulmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Muhabir Temyiz Referandum 

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