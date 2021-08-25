Manisa’dan Yunus Emre şiiriyle tanıtım



- 2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı sebebiyle Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kaymakamlar ve belediye başkanları Yunus Emre’nin şiirlerini seslendirerek vatandaşları Kula ilçesindeki Tapduk Emre Türbesini ziyarete davet etti. UNCESCO ve Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021 yılının “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak ilan edilmesinin ardından Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun kamera karşısına geçti. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başta olmak üzere kaymakam ve belediye başkanları Yunus Emre’ye ait dörtlükleri seslendirdi. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’in Yunus Emre’nin “Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz” dörtlüğünü seslendirdiği çekimler Kula Emre Mahallesi Yunus Emre ve Tapduk Emre Türbesi’nde gerçekleştirilirken diğer tarihi çekimler Manisa Yunusemre ilçesi Kültür Park ve Kula’nın tarihi evleri ve sokaklarında gerçekleştirildi.

Manisa Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmayla Yunus Emre’nin şahsiyeti, şiirleri ve Kula İlçesi Emre Mahallesinde bulunan Yunus Emre ve Tapduk Emre Türbesi’ne dikkat çekilmesi hedeflendi. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz klipin sonunda, "Sizleri Manisa'ya, Kula'ya Tapduk Emre ve Yunus Emre Türbesine bekliyoruz" diyerek vatandaşları Kula'ya davet etti. (SC-

