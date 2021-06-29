Manisa’da yavru köpeğe işkence



- Manisa’nın Salihli ilçesinde yavru köpeğe eziyet ettiği ileri sürülen kişiye, Hayvanları Koruma Kanununa istinaden 1.033 lira idari para cezası kesildi. Eziyet sonrası canı yanan yavru köpeğin bağırması ise yürek burktu. Olay, Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yörük Mahallesi 335 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın sahipsiz yavru sokak köpeğini eziyet ettiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, yavru köpeğin sopa ile dövüldüğünü tespit etti. Yavru köpek Salihli Belediyesi barınak görevlileri tarafından Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürülüp, tedavi altına alındı. Yavru köpeğe eziyet ettiği belirlenen 70 yaşındaki Murat Ç. ise olayda kullanıldığı iddia edilen sopa ile birlikte polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan şüpheliye Hayvanları Koruma Kanununa istinaden 1.033 lira idari para cezası kesildi. (BA-AY-

