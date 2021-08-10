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Manisa’da yangın: 3 ev kullanılamaz hale geldi
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Manisa’da yangın: 3 ev kullanılamaz hale geldi

Manisa’da yangın: 3 ev kullanılamaz hale geldi

Yanan evlerden detay

( MANİSA ) MANİSA

Yangın Yangına Müdahale 


- Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, Derbent Mahallesi Bekçi Ali Ayer Caddesi'nde Y.T.'ye ait evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, M.T. ve K.T.'ye ait evlere sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 buçuk saat süren müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Olayda 3 ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (SC-ÖZ-Y)
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