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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda polise saldırı: 3 polis yaralı

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda polise saldırı: 3 polis yaralı

- Hastane önünden detaylar

( MANİSA ) MANİSA

Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Polis Ekipleri Pompalı Tüfek Polise Saldırı 


- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenleyen polise pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda 1'i komiser yardımcısı, 3 polis yaralandı. Olay, gece saat 01.00 sıralarında ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Çamlıbel Sokak'ta meydana geldi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığından şüphelenilen Ş.Ç. isimli şahsın evinde arama yapmak isteyen polis ekiplerine Ş.C. tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırı sonucu polis memurları M.Y.(29), A.D.(29) ve H.O.S. (28) tüfekten çıkan saçmalarla hafif yaralandı. Yaralı polisler Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikeleri bulunmadığı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Zanlı Ş.C. olay yerine gelen takviye ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Ş.C.'nin evinde yapılan aramada suç aleti tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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