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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Manisa'da sis etkili oluyor

Manisa'da sis etkili oluyor

SİS DETAY

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-TRAFİKTEKİ ARAÇLAR DETAY
-AĞAÇLARDAKİ ÇİĞ DAMLALARI VE TRAFİK DETAY
-ŞEHRİN SOKAKLARINDAN DETAY

( MANİSA )- Manisa’da dünden beri etkili olan sis akşam saatleriyle birlikte etkisini artırdı- Yer yer görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü şehirde sürücüler zor anlar yaşadı MANİSA

- Manisa dün geceden beridir etkili olan yoğun sis gün içinde etkisini kaybetmeye başlarken akşam karanlığıyla birlikte yeniden şehirde görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Güne yoğun bir sisle başlayan ve görüş mesafesi 20 metreye kadar düşen Manisa’da gün içinde sis etkisini azaltarak devam ettirirken akşam karanlığıyla birlikte etkisini daha da artırdı. Sokağa çıkma kısıtlamasına sayılı dakikalar kala Manisalılar evlerine ulaşabilmek için yoğun siste araçlarıyla güçlükle ilerleyebildi. Yer yer 10 metreye kadar düşen yoğun sis etkisini devam ettiriyor. Meteoroloji verilerine göre yarına kadar devam edecek olan yoğun sisin ardından Manisa’da perşembe günü yağmurların başlaması bekleniyor. (SC-
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