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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Manisa’da sanayi sitesinde korkutan yangın

Manisa’da sanayi sitesinde korkutan yangın

- İtfaiye ekiplerinden detaylar

Polis Sağlık Ekibi Bild Sanayi Sitesi 

-- Yanan iş yerinden detaylar
-- İtfaiye ekiplerinin çalışmalarından detaylar

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’da küçük sanayi sitesinde yüzey parlatma işi yapan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yunusemre ilçesindeki küçük sanayi sitesinde “Polisaj" olarak bilinen yöntemle yüzey parlatma işlemi yapan bir iş yerinde saat 23.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangını diğer iş yerlerine sıçramadan söndürdü. İş yerinde maddi hasar oluşurken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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