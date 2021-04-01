Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Manisa’da sahte ilan dolandırıcıları yakalandı

Manisa’da sahte ilan dolandırıcıları yakalandı

Şüphelilerin emniyet müdürlüğü çıkışı detay görüntüsü

( MANİSA )- Yaklaşık 700 kişiyi dolandırmışlar MANİSA

Emniyet Müdürlüğü Harekete Geç Cep Telefonu Dolandırıcılık Polis Ekipleri 


- Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri, internet üzerinden “kiralık yazlık, villa, apart” gibi sahte ilanları verip çok sayıda kişiyi dolandıran şüphelileri yakaladı. İnternet üzerinden kiralık yazlık, villa, apart gibi sahte ilanları verip, kaparo adı altında verilen hesaplara para yatırtılmak suretiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Çalışmalarını titizlikle sürdüren ekipler, sahte ilan dolandırıcılarının R.D. (39), S.T. (43), H.Ö. (42) olduğunu tespit etti. Şüpheliler, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan müşterek operasyon ile yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada değişik operatörlere ait çok sayıda sim kart ve cep telefonu ele geçirildi. Ülke çapında yaklaşık 700 kişiyi dolandırdıkları tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden R.D. sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise savcılıkça serbest bırakıldı. Salihli’de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement