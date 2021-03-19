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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Manisa’da pitbull dehşeti: 2 polis yaralandı

Manisa’da pitbull dehşeti: 2 polis yaralandı

Dehşet anlarının kameralar tarafından saniye saniye görüntülenmesi

Para Cezası Köpek Polis Memuru Akalan Pitbull 

- Barınaktaki Pitbull’dan detay görüntüler

( MANİSA )- Caddedeki dehşet anları kamerada MANİSA

- Manisa’nın Salihli ilçesinde sahibi tarafından ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılan pitbull cinsi bir köpek, 2 polis memuruna saldırdı. Dehşet anları kameraya yansırken, olayın ardından kaçan ve daha sonra yakalanan köpeğin sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Koşuyolu Caddesi üzerinde tasmasız ve ağızlıksız dolaşan pitbull cinsi bir köpeğin çevredeki vatandaşlara saldırdığı ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi. Önleyici Hizmetler ekibinde görevli polis memurları B.K. ile F.B., köpeği gezdiren M.E.’yi (25) uyararak köpeğin uzaklaştırılmasını istedi. Bunun üzerine iddiaya göre sahibi, köpeğe komut vererek polislere saldırtarak olay yerinden kaçtı. Pitbull cinsi köpeğin saldırması sonucu polis memurları B.K. ile F.B. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Polis memurları B.K., 30 gün, F.B. ise 2 gün rapor aldı. Olay yerinden kaçan ve bir süre sonra yakalanan M.E, Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yine polis ekiplerce yakalanan pitbull cinsi köpek Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde teslim edildi. Öte yandan şüpheli hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre yasaklı ırk olması nedeniyle 10 bin 434 lira idari para cezası uygulandı.
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