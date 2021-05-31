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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Manisa’da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Manisa’da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kaza Yapan araç detay

İlk Müdahale İnceler Jandarma Trafik Kazası Direksiyon 

-Kurtarma çalışmaları detay
-Ambulans detay
-Ambulansın gidişi
-Ambulanslar detay
-Kaza yeri detay
-Yol detay

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’nın Selendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Selendi ilçesinde eski yoldan Kula’ya doğru hareket eden İsmail Ç. idaresindeki 35 AYT 876 plakalı özel araç saat 18.30 sıralarında Mıdıklı yol ayrımı İnceler Sokak yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yoldan 5 metre aşağıdaki çalılık alana uçtu. Sürücü İsmail Ç. (27), yanında bulunan İbrahim Ç. (54), Emine Ç. (47), Selda Ç. (25) ve Sümeyra Ç. (42) araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Araçtan yaralı olarak çıkan Emine Ç., Sümeyra Ç. ve Selda Ç. olay yerine çağrılan 112 ekiplerince ilk müdahaleleri ambulansta yapılmasının ardından Selendi Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle yoldaki trafik akışı kısa süreliğine tek şeritten sağlanırken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kazanın yaşandığı bölgedeki vatandaşlar, virajda daha önce de defalarca kaza meydana geldiğini belirtirken, virajın bir an önce daha güvenli hale gelmesi gerektiğini söyledi.

(AÇ-SC-SO-Y)
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