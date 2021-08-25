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Manisa’da orman yangını başladı
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Manisa’da orman yangını başladı

Manisa’da orman yangını başladı

YANAN ORMANDAN DETAYLAR

( MANİSA ) -- Manisa’nın Kula ilçesinde başlayan orman yangınına müdahale ediliyor MANİSA

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- Manisa’nın Kula ilçesinde ormanlık alanda yangın başladı.
İlk belirlemelere göre yaklaşık 100 dönüm orman alanı küle dönerken orman ve itfaiye ekiplerinin karadan müdahalesi devam ediyor. Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Başıbüyük Mahallesi ile Eroğlu Mahallesi arasında kalan Çelengöz Barajı üzerinde ormanlık alanda yangın başladı.
Saat 13.30 sıralarında başlayan orman yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 100 dönümlük ormanlık alan küle dönerken yangına orman ve itfaiye ekiplerinin karadan müdahalesi devam ediyor. (SC-
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