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Manisa’da orman yangını
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31 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Manisa’da orman yangını

Manisa’da orman yangını

- yangın bölgesinden görüntüler

( MANİSA ) MANİSA

Yangın Altın Makilik Alan Orman Yangını Yangına Müdahale 


- Manisa’nın Kula ilçesinde makilik alanda çıkan orman yangınına 14 adet arazöz, 3 dozer ve 4 su tankeri ile müdahale sürüyor. Yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangın, saat 21.00 sıralarında Kula ilçesi Hayallı Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle makilik alanda çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye 14 adet arazöz ve 3 dozer sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kula, Alaşehir, Salihli, Selendi ilçe belediyeleri itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yerleşim yerlerine uzak bölgede çıkan yangın kısmen kontrol altına alınırken, söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.
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