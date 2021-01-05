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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Manisa’da minaresine yıldırım düşen cami ibadete kapatıldı

Manisa’da minaresine yıldırım düşen cami ibadete kapatıldı

Yıldırım düşen camiden detay görüntü

Tron Yıldırım Düştü Bild 

- Zarar gören caminin içerisinden detay görüntüler
- Salihli İlçe Müftüsü Adem Karakelebek’in konuşması

( MANİSA )- Caminin minaresine yıldırım isabet etti, cami ibadete kapatıldı MANİSA

- Manisa’nın Salihli ilçesinde bir caminin minaresine yıldırım isabet etmesi sonucu minarede ve cami içerisinde hasar meydana gelirken cami güvenlik amaçlı ibadete kapatıldı. Alınan bilgiye göre, Salihli’nin kenar mahallerinden Barış Mahallesi’nde bulunan Barış Cami minaresine sabaha karşı 04:30 sıralarında yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu minarede çatlak oluşurken cami içerisinde de zarar meydana geldi. Sabaha karşı camiye gelen görevlinin durumu İlçe Müftülüğüne bildirmesi üzerine cami ibadete kapatıldı. Minaresine yıldırım düşen camide incelemelerde bulunan Salihli Müftüsü Adem Karakelebek, tedbir amacıyla caminin ibadete kapatıldığını söyledi.

Müftü Karakelebek “Sabaha karşı camimizin minaresine yıldırım isabet etmiş. Sabah camiye gelen görevlimiz bizlerle irtibata geçti. Bizlerde vakit geçirmeden İlçe Kaymakamımız, İl Müftülüğümüz ve Salihli Belediyesi ile irtibata geçerek güvenlik amacıyla camimizi ibadete kapatmış bulunuyoruz. Teknik incelemelerin sonucunda minarenin yıkılıp yıkılmayacağına karar verilecek. Cami içerisindeki tüm elektronik cihazlar zarar görmüş durumda” dedi.
BA-
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