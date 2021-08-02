Manisa’da korkutan orman yangını

-Yangından detay görüntüler



( MANİSA -DRONE)- Orman yangını havadan görüntülendi- Yangında 10 dönüm alan zarar gördü MANİSA



- Manisa’nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangınında 10 dönümlük alan zarar gördü. Korkutan orman yangını ise havadan görüntülendi. Salihli’nin Cephanelik Mevkiinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan Cephanelik Mevkiinde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına 2 arazöz, 15 yer ekibi, 1 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği’ne bağlı tüm ekipler müdahale etti. Yangına vatandaşlar ise kimisi yangın tüpleriyle, kimisi toprak atarak müdahale etti. Gönüllü vatandaşlar ise ekiplere içme suyu ile destek verdi. Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede 10 dönüm alan zarar gördü. Öte yandan dumandan etkilenen 3 kişiye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. BA-

