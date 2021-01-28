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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Manisa'da korkutan iş yeri yangını

Manisa'da korkutan iş yeri yangını

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinden detaylar

Polis Bild Uttu Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

-Vatandaşlardan detaylar

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa'da hac malzemeleri satışı yapan bir iş yerinde çıkan yangın korkuttu. Yoğun dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Edinilen bilgiye göre yangın, Şehzadeler ilçesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde hac malzemeleri satışı yapan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinin ikinci katından dumanlar çıktığını fark eden çalışan personel, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Henüz sebebi belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri hemen müdahale etti. Kısa süre içerisinde yangın söndürülürken, dumanın tahliyesi için itfaiye ekipleri yoğun çaba gösterdi. Dumandan bir iş yeri çalışanı etkilenirken, sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edilen çalışanın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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