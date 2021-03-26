Manisa’da karla mücadele

- - Karda mahsur kalan vatandaşın konuşması



( MANİSA )- Karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı- Kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerinde yol açma ve tuzlama çalışması yapıldı MANİSA



- Manisa’nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından tuzlama ve yol açma çalışmaları başlatılırken, karda mahsur kalan vatandaşlar da kurtarıldı. Manisa’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Manisa Spil Dağı Milli Parkı ile Turgutlu, Salihli, Demirci, Kula, Ahmetli, Gördes ve Demirci ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından tuzlama ve yol açma çalışması başlatıldı. Ekipler yolların kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürürken bazı araç sürücüleri ise kar nedeniyle yollarda mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.



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