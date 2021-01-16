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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Manisa'da karda mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Manisa'da karda mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Spil Milli Parkından Detay

Kar Kalınlığı Kış Lastiği Kar Yağışı Hayvan 

-Milli Parktan Kar Ve Yılkı Atları Detay
-Kar Küreme Çalışmaları
-Kurtarılan Vatandaşlar Açıklama
-Kar Küreme Çalışmaları Detay
-Kurtarılan Vatandaşlar Açıklama
-Kar Küreme Çalışmaları Detay

( MANİSA )- Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 2 araç ve 7 kişi Manisa Büyükşehir ekipleri tarafından kurtarıldı- Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkında ise kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı MANİSA

- Manisa il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kalan 2 araç ve 7 kişi Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Manisa’nın eteklerine kurulduğu Spil Dağı Milli Parkında ise etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler ortaya çıkarırken kar kalınlığı zirvede 40 santimetreye kadar ulaştı. Manisa'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı devam ederken il genelinde Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuz haline geçti. Sürekli yollar kapanmasın diye kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapan ekipler Kırkağaç ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesinde karda mahsur kalan 2 araç ve 7 kişi Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşlar ekiplere ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Spil'de kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı Bu arada Manisa'nın eteklerine kurulduğu 1571 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaşırken zirvede kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı öğrenildi. Spil Dağı Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri Spil'e kış lastiği ve zincir olmadan çıkılmamasını isterken ekipler yaban hayvanlarını da unutmayarak besleme çalışması yaptı. (SC-
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