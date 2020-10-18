Manisa'da kamyonlar çarpıştı: 2 yaralı

-yaralı sıkışma çıkarılırken,yaralı ambulansa bindirilme

-genel ve detay



( MANİSA ) MANİSA



- Manisa'nın Soma ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında her iki kamyon sürücüsü de yaralandı. Kaza Manisa'nın Soma ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fabrikaya hammadde çeken bir firmaya ait Ramazan Ö.’nün kullandığı 34 UY 7005 kamyon yüklü olarak aşağı inerken Atmaca U’nun kullandığı 06 LG 622 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olayı yerine 112 Acil Servis ekipleri ve Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkıştığı belirlenen Ramazan Ö., sıkıştığı kamyondan Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kurtarma ekiplerinin uğraşları sonucu çıkarıldı. Olay yerinde sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 2 sürücü Soma Devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



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