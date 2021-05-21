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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Manisa’da kamyonet köprü üzerinde devrildi: 3 yaralı

Manisa’da kamyonet köprü üzerinde devrildi: 3 yaralı

Kaza yerinden detay görüntüler

Sağlık Ekipleri Trol 

-Devrilen kamyonetin çekici vasıtasıyla kurtarılması detay görüntü

( MANİSA )- Bariyerlere çarpan kamyonet devrildi- Kamyonet köprü üzerinde devrildi, ulaşım yan yoldan sağlandı MANİSA

- Manisa’nın Salihli ilçesinde köprü üzerinde kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak devrilen kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza: İzmir-Ankara E96 Karayolu Bülent Ecevit Köprüsü üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İzmir istikametinden, Kula istikametine gitmekte olan Yüksel E. Yönetimindeki 45 SA 4066 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada kamyonet sürücüsü ve kamyonette yolcu olarak bulunan Muammer A. Ve Mustafa Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası E96 Karayolu Ankara yönüne trafiğe kapanırken, trafik ise yan yoldan sağlandı. Devrilen kamyonetin çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili çalışma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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