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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Manisa’da kadın cinayeti: Tartıştığı eşini silahla vurdu

Manisa’da kadın cinayeti: Tartıştığı eşini silahla vurdu

Kadının fotoğrafı (Sadriye Şen)

Kadın Cinayeti Ruhsatsız Silah Avcılık Polis Ekipleri Cinayet 

--Geçilen görüntüler-
-Cinayetin işlendiği evin önünden detaylar
-Aile yakınlarından detaylar

( MANİSA -EK) MANİSA

- Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini silahla vurarak öldürdü.Edinilen bilgiye göre, olay saat 22.00 sıralarında Akhisar ilçesi Reşatbey Mahallesi 315 sokak üzerinde bir evde meydana geldi. Sadriye Şen (43) ve Recep Şen (60) henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi ile Recep Şen üzerindeki ruhsatsız silahla eşi Sadriye Şen’in göğsünden vurarak öldürdü. Silah seslerini duyan komşuları, polis ekiplerini araması üzerine olay yerine gelen ekipler eşini öldüren Recep Şen’i tutukladı. 2 çocuk annesi Sadriye Şen'in cenazesi ise savcılık incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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