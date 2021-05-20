Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Manisa'da KADES ihbarına giden polise satırla saldıran şüpheli tutuklandı

Manisa'da KADES ihbarına giden polise satırla saldıran şüpheli tutuklandı

- Sağlık kontrolüne hastaneye götürülen zanlının adliyeye sevkiMANİSA (AA) - Manisa 'nın Şehzadeler ilçesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Kadın Acil Yardım İhbar Uygulaması (KADES) ihbarına giden polise satırla saldıran zanlı tutuklandı.Akpınar Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli kadının dün KADES uygulaması üzerinden yaptığı ihbara giden polis memurlarına satırla saldıran ve bacağından vurularak etkisiz hale getirilen B.S, Manisa Şehir Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Polis Hastane Memur Trol 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement