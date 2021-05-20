Manisa'da KADES ihbarına giden polise satırla saldıran şüpheli tutuklandı
- Sağlık kontrolüne hastaneye götürülen zanlının adliyeye sevkiMANİSA (AA) - Manisa 'nın Şehzadeler ilçesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Kadın Acil Yardım İhbar Uygulaması (KADES) ihbarına giden polise satırla saldıran zanlı tutuklandı.Akpınar Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli kadının dün KADES uygulaması üzerinden yaptığı ihbara giden polis memurlarına satırla saldıran ve bacağından vurularak etkisiz hale getirilen B.S, Manisa Şehir Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım