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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Manisa'da işçi servisi alevlere teslim oldu: 3'ü ağır 7 yaralı

Manisa'da işçi servisi alevlere teslim oldu: 3'ü ağır 7 yaralı

İŞÇİ SERVİSİNİN YENGIN ANI (CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ)

Hastane Jandarma İşçi Servisi 

-İŞÇİ SERVİSİNDEN ÇIKAN DUMANLAR (CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ)
-ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANININ KAZA YERİNDE İNCELEMESİ
-KAZDAN DETAYLAR

( MANİSA )- Manisa'da facia kıl payı atlatıldı- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tekeri patlayan işçi servisi yola devrilerek alev aldı MANİSA

- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde seyir halindeyken lastiği patlayan işçi servisinin yola devrilmesi sonrası minibüs alev aldı. 20 kişinin bulunduğu işçi servisinde 7 kişi yaralandı. Kaza sabah 08.00 sıralarında Manisa'nın Alaşehir ilçesi Alaşehir-Salihli karayolu Piyadeler Mahallesi mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şakir Akkuş yönetimindeki 45 J 7175 plakalı işçi servisi Salihli istikametinden Alaşehir istikametine seyir halindeyken lastiğin patlaması nedeniyle yola devrildi. Kaza sonrası minibüsten alevler yükselmeye başlarken, kazayı göreni vatandaşlar durumu ihbar etti. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Minibüste bulunan 20 işçi olay yerine gelen ekipler tarafından araç içerisinden çıkarıldı. 20 işçiden 7'sinin yaralandığı kazada 3 kişinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar Salihli ve Alaşehir'deki hastanelere kaldırılırken Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzücoğlu'nun talimatıyla kazadan yara almadan kurtulan işçiler belediye araçlarıyla evlerine gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (HK-AY-NSO-BA-Y)
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