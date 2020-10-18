Manisa’da iş görüşmesinde işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı

--emniyet ekiplerinin araca bindirirken



( MANİSA ) - MANİSA



- Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden şirketinin işletme müdürünün, iş görüşmesinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden şirketinin işletme müdürü olan maden mühendisi Tuncay Çelik'i (43), iş görüşmesi yaptığı evinin altındaki bürosunda bıçakla öldürüldüğü iddiası ile gözaltına alınan alınan G. A. (27) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Olayın gerçekleştiği Çelik'e ait Turgutalp Mahallesi Kozanlı Caddesi üzerinde bulunan büro olarak kullandığı evinin zemin katında güvenlik kameralarının cinayet anını kaydettiği, zanlının olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekiplerine teslim olduğu öğrenildi. Olayın geçmişi Olay, ilçeye bağlı Turgutalp Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Soma'da özel bir madende işletme müdürü olarak görev yapan Tuncay Çelik (43), iş başvurusu yapan G.A (27) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.A. yanında bulunan bıçakla Çelik'i göğsünden bıçaklayarak, olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Tuncay Çelik, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan bıçaklı saldırgan polisin titiz çalışması sonrası kısa süre içerisinde yakalandı. (YS-AY-



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