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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

- Güvenlik kamerası görüntüleri

( MANİSA ) MANİSA

Cenaze Trafik Kazası Kamera Trol 


- Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi ağır yaralandı. Öte yandan feci kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza Manisa'nın Yunusemre ilçesi Ingolstadt Bulvarı ile Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin kesiştiği Şelale Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Savaş Kahraman (47) idaresindeki 35 AD 8806 plakalı otomobil, Avni Gökçe (28) idaresindeki 45 HB 7151 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Savaş Kahraman (47) idaresindeki 35 AD 8806 plakalı otomobil savrularak yan yattı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 45 HB 7151 plakalı otomobilin sürücüsü Avni Gökçe'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Avni Gökçe'nin cenazesi morga kaldırılırken, kazada diğer otomobil sürücüsü Savaş Kahraman ve Avni Gökçe'nin eşi Ayşe Gökçe ağır yaralandı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AY-
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