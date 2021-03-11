Manisa’da iki evi su bastı

-SU BASAN EVLER DETAY

-SUYUN KOVALARLA BOŞALTILMASI

-SU BASNA EV SAHİBİ KADININ AÇIKLAMALARI

-SUYLA DOLU BAHÇE DETAY

-EKİPLERİN SU BOŞALTMA ÇALIŞMASI

-DETAY



( MANİSA -ÖZEL)- Manisa’da etkili olan sağanak yağış sonrası iki evi su basarken evlerde maddi hasar meydana geldi MANİSA



- Manisa’da etkili olan sağanak yağış sonrası Yunusemre ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan iki evi su bastı. Yol kodunun altında olan iki evde vatandaşlar kendi imkanlarıyla kovalarla suyu boşaltmaya çalışırken MASKİ ekipleri de su tahliyesine başladı.

Manisa’da etkili olan sağanak yağış su baskınına neden oldu. Yunusemre ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 6279 Nolu Sokak'ta bulunan iki ev, sağanak yağışla birlikte geri tepen kanalizasyondan gelen suyla doldu. İki ay önce de su basan iki ev halkı, su baskının ardından yeniledikleri evlerinin yeniden su basmasıyla ne yapacaklarını şaşırdıklarını söyledi.



Suyla dolan evlerindeki pis suları kovalarla boşaltan vatandaşlar durumu Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler su tahliyesine başladı.

Çaresizlik içinde ne yapacaklarını şaşırdıklarını belirten vatandaşlar yetkililerin bu duruma kalıcı bir çözüm bulmasını istedi.



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