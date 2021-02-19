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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Manisa’da hırsızlık anı kamerada

Manisa’da hırsızlık anı kamerada

İş yerlerinden güvenlik kamera görüntüleri

( MANİSA )- Hırsızlar önce kameraya, sonra polise yakalandı MANİSA

Adli Kontrol Akalan Kamera Elektronik Eşya Hırsız 


- Manisa’nın Salihli ilçesinde çeşitli tarihlerde iş yerleri ve evlerden hırsızlık olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüphelilerin hırsızlık anı ise anbean kameraya yansıdı. Salihli’de, yaklaşık 1 hafta içerisinde 4 farklı iş yeri ve eve girilerek onbinlerce lira değerinde elektronik eşya başta olmak üzere para ve kıyafet çalınması üzerine polis, geniş çaplı operasyon başlattı. İşyerlerine ait güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin H.T (41) ve G.D (28) olduğunu tespit etti. Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda, hırsızlık malı olduğu değerlendirilen çok sayıda eşya ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.T, tutuklanarak cezaevine gönderilirken G.D, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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