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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Manisa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürüldü

Manisa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürüldü

- Soğutma çalışmalarından detaylar

( MANİSA ) - MANİSA

İtfaiye Aracı Geri Dönüşüm 


- Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisine ait depolama alanında çıkan yangın Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 26 itfaiye aracı, 36 tanker ile 42 personelin müdahalesiyle tamamen söndürüldü. Manisa'da bir geri dönüşüm tesisinin depolama alanında kaynak yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. 9 bin ton geri dönüşüm malzemesinin bulunduğu alandaki yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 26 itfaiye aracı, 36 tanker ile 42 personel müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin zorlu mücadelesiyle yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonrasında yangın tamamen söndürüldü. Yangın sonrası itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını da tamamladı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (AY-
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