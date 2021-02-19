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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Manisa’da geri dönüşüm tesisinde yangın

Manisa’da geri dönüşüm tesisinde yangın

Yangından drone görüntüleri

Güzergah Jandarma Gökyüzü Geri Dönüşüm Yangına Müdahale 

-Yangından aktüel görüntüler

( MANİSA -DRONE)- Söndürme çalışmalarına iş makinaları da destek verdi MANİSA

- Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken yangın havadan görüntülendi. Yangın Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan Muradiye Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. Yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri müdahale ediyor. Çok sayıda ekibin katıldığı yangın nedeniyle gökyüzü dumanlarla kaplanırken, jandarma ekipleri ise yol güzergahında herhangi bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken yangın havadan görüntülendi. (AY-
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