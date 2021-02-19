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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Manisa’da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Manisa’da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Yangından detay

( MANİSA ) - MANİSA

Fabrika Geri Dönüşüm Gesi 


- Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesinde bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Manisa'da Muradiye Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde bulunan geri dönüşüm malzemelerinin olduğu alanda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaşye ekibi müdahale ederken çıkan dumanlar tüm şehirden göründü. (SC-
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