Manisa'da fırtına etkili oldu, çatılar böyle uçtu

-ÇATININ UÇMA ANLARI

-FIRTINA

-YAĞMUR



( MANİSA ) MANİSA



- Manisa’nın ilçelerinde kısa süreli etkili olan fırtına ve şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Çok sayıda çatı uçarken, ağaçlar ve bağlar devrildi, elektrik telleri koptu. Gölmarmara ilçesinde bir okul inşaatında çalışan yabancı uyruklu inşaat işçilerinin çektiği görüntülerde ise fırtınanın çatıyı uçurma anları kameralara yansıdı. Manisa’da kısa süreli etkili olan fırtına ve şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ilçe savaş alanına dönerken onlarca ağaç devrildi, çatılar yerinden uçtu. Gölmarmara ilçesindeki İsmetpaşa Mahallesinde yapımı devam eden Çok Programlı Anadolu Lisesi inşaatında fırtına anları yabancı uyruklu işçiler tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaklaşık 10 dakika süren fırtınada okulun çatısının uçması kameralara yansırken uçan parçalar ve tehlike arz eden çatı parçaları Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Gölmarmara ekipleri tarafından alındı. (SC-

