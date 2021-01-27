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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Manisa’da fırtına ağaçları devirdi çatıları uçurdu

Manisa’da fırtına ağaçları devirdi çatıları uçurdu

UÇAN ÇATI PARÇALARINDAN DETAY VE İTFAİYENİN MÜDAHALESİ

Sağanak Yağış Şiddetli Fırtına Nadan 

-KURULAN KRİZ MERKEZİNDEN DETAY
-DEVRİLEN AĞAÇ
-DEVRİLEN AĞAÇLARDAN FOTOĞRAF

( MANİSA )- Manisa’da gece saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış ağaçları devirdi çatıları uçurdu MANİSA

- Manisa’da gece saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış ağaçları devirirken bazı çatıların da uçmasına neden oldu. Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına 1. Anafartalar Mahallesindeki eski vali konağı önündeki bazı ağaçların devrilmesine neden oldu. Devrilen araçlar park halindeki çok sayıda araca zarar verirken Şehzadeler Belediyesi ekipleri anında müdahale ederek devrilen ağaçları kaldırdı. Devrilen ağaçlar nedeniyle kapanan yol belediye ekiplerinin anında müdahalesi ile yeniden ulaşıma açıldı. Yine Şehzadeler ilçesi Kazım Karabekir Mahallesinde bir çatının fırtınadan uçarken itfaiye ekipleri duruma müdahale ederek çatıyı kaldırdı. Manisa 112 Acil Çağrı Merkezinde kurulan kriz masasında gece boyunca yapılan 36 olumsuz durum ihbarına Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri anında müdahale etti. Ekiplerin gece boyunca gayretli çalışmaları yaşanan afetin boyutlarının en aza indirilmesini sağladı. (SC-MÇ-Y)
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