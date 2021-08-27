Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Manisa’da feci kaza: 4 ölü, 5 yaralı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Manisa’da feci kaza: 4 ölü, 5 yaralı

Manisa’da feci kaza: 4 ölü, 5 yaralı

Kaza yerinden detay görüntüler

Hastane Sağlık Ekibi Üzüm Bağı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Minibüsten görüntüler
-Otomobilden görüntüler

( MANİSA )-Manisa’da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü MANİSA

- Manisa’nın Salihli ilçesinde işçi servis minibüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kaza; Salihli-Alaşehir yolu kantar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir yönünden Salihli istikametine seyir halinde olan Ramazan Çetinkaya (67) yönetimindeki 35 BUF 96 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu şerit değiştirerek, karşı yönden gelen İsmail Uçar yönetimindeki 45 J 4756 plakalı işçi servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil yol kenarındaki üzüm bağına uçarken, minibüs ise yol kenarına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada 3’ü olay yerinde olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada 2 sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Hayriye Çetinkaya(61) ve minibüsteki yolculardan Mahmut Bozkurt hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Ahmet Can K., Osman A., Emre K. Emrah.A. ve İbrahim E. olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement