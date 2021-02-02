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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Manisa’da etkili olan sağanak yağışı karşı ekipler sahada

Manisa’da etkili olan sağanak yağışı karşı ekipler sahada

SOKAKLARDAN DETAY

Sağanak Yağış Sulama Kanalı 

-KANALLARDA YAPILAN ÇALIŞMALAR DETAY

( MANİSA ) -- Manisa’da dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağış sonrası dereler ve sulama kanallarında taşkın yaşanmaması için belediye ekipleri sahada çalışmalarına devam ediyor MANİSA

- Manisa’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sağanak yağış sonrası çok sayıda dere ve sulama kanalında su debisi yükselirken Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Manisa merkezde dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan ve devam eden kuvvetli sağanak yağış sonrası birçok cadde ve sokak su altında kalırken DSİ’ye ait sulama kanallarının geçtiği mahallelerde herhangi bir taşkın yaşanmaması için Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekipleri akşam saatlerinden bu yana yaşanabilecek tıkanıkların önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yükselen su debisi ve akıntıyla gelen pislikler ekipler tarafından temizlenerek yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçiyor. Ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor. (SC-
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