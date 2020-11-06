Manisa'da durdurulan otomobilde 150 litre etil alkol yakalandı

- Etil alkollerin polis aracına taşınması - Polis aracına yüklenen etil alkollerden görüntüMANİSA (AA) - Manisa 'nın Şehzadeler ilçesinde polis kontrol noktasında durdurulan otomobilde 150 litre etil alkol ele geçirildi.Kent girişlerindeki kontrol noktalarında denetimlerini sürdüren Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Akhisar'dan Manisa yönüne ilerleyen bir otomobili durdurdu.Araçta yapılan aramada şişilenmiş 150 litre etil alkol bulundu.Alkol şişelerine el konuldu. Otomobil sürücüsü M.I. gözaltına alındı.
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