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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Manisa'da düğün salonu yağmur nedeniyle çöktü

Manisa'da düğün salonu yağmur nedeniyle çöktü

Düğün salonundan detaylar

Nadan 

-Muhtar Ekrem Altıntaş ile röportaj
-Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hali Özcan ile röportaj

( MANİSA ) - MANİSA

- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün gece saatlerinde etkili olan yağmur ve fırtına nedeniyle düğün salonu çöktü. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün gece saatlerinde yağmur ve fırtına etkili oldu. Yağış nedeniyle duvarlarında geçmiş dönemlerden kalma çatlamaların bulunduğu düğün salonu çöktü. 200 metrekarelik düğün salonu kullanılamaz hale gelirken Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halis Özcan incelemelerde bulundu. Karacalar Mahalle Muhtarı Ekrem Altıntaş, düğün salonunun çöktüğünü belirterek tekrar yapılacağını söyledi.

Düğün salonunun sağlam bir şekilde tekrar inşa edileceğini belirten Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halis Özcan, "2018 yılında alelacele ve teknik kurallara uyulmadığı için duvarında sıkıntılar oluşmuştu. Şimdi de yağmur ve fırtınadan yıkıldı. Bugüne kadar kullanılan bu malzemeler çöpe gitmiş olacak. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözü var. Vatanını en çok seven , görevini en iyi yapandır. Bizde görevimizi en iyi şekilde yaparak vatanımızı ne kadar çok sevdiğimizi tüm Alaşehirli hemşehrilerimize göstereceğiz" dedi.
(HK-AY-
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