Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Manisa’da depoda kumar oynayanlara suçüstü

Manisa’da depoda kumar oynayanlara suçüstü

- Depo baskınından detay görüntü (cep telefonu)

Para Cezası Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Cep Telefonu 

-- Tespit için para sayılmasından detay
-- Operasyondan fotoğraflar

( MANİSA ) -- Kumar oynarken yakalanan 30 kişiye 135 bin lira para cezası kesildi MANİSA

- Manisa’da bir depoya düzenlenen operasyonda kumar oynayan 30 kişi suçüstü yakalandı. Kumar oynayan şahıslara toplamda 135 bin lira para cezası kesildi. Edinilen bilgiye göre, Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde bir depoda kumar oynandığı ihbarını alan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.
E.T. ve M.A’ya ait deponun 2. katında kumar oynayan 30 kişi polis tarafından suçüstü yakalandı. Operasyonda, 126 bin 700 lira ile 2 bin 500 dolar, 900 poker pulu, zarlar ve iskambil kağıtları ele geçirildi. 3 kişi hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama suçundan" adli işlem yapılırken, kumar oynayan 30 kişiye de Kabahatler Kanunu ve Covid-19 tedbirlerini ihlalden toplam 135 bin lira para cezası kesildi. Operasyonda depoda bulunan ve haklarında çeşitli suçlardan arama kararı olan 2 kişi gözaltına alındı. Ayrıca bir kişinin yapılan üst aramasında 14 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. (ÖND-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement