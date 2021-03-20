Manisa’da depoda kumar oynayanlara suçüstü

-- Tespit için para sayılmasından detay

-- Operasyondan fotoğraflar



( MANİSA ) -- Kumar oynarken yakalanan 30 kişiye 135 bin lira para cezası kesildi MANİSA



- Manisa’da bir depoya düzenlenen operasyonda kumar oynayan 30 kişi suçüstü yakalandı. Kumar oynayan şahıslara toplamda 135 bin lira para cezası kesildi. Edinilen bilgiye göre, Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde bir depoda kumar oynandığı ihbarını alan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

E.T. ve M.A’ya ait deponun 2. katında kumar oynayan 30 kişi polis tarafından suçüstü yakalandı. Operasyonda, 126 bin 700 lira ile 2 bin 500 dolar, 900 poker pulu, zarlar ve iskambil kağıtları ele geçirildi. 3 kişi hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama suçundan" adli işlem yapılırken, kumar oynayan 30 kişiye de Kabahatler Kanunu ve Covid-19 tedbirlerini ihlalden toplam 135 bin lira para cezası kesildi. Operasyonda depoda bulunan ve haklarında çeşitli suçlardan arama kararı olan 2 kişi gözaltına alındı. Ayrıca bir kişinin yapılan üst aramasında 14 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. (ÖND-



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