Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Manisa'da DEAŞ şüphelisi yakalandı

Manisa'da DEAŞ şüphelisi yakalandı

Şüphelinin jandarma karakol komutanlığına getirilmesi detay görüntü

( MANİSA ) MANİSA

Jandarma Akalan Terör Örgütü 


- Manisa'nın Salihli ilçesinde terör örgütü DEAŞ şüphelisi yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, DEAŞ terör örgütüne üyesi olduğu iddiasıyla takibi yapılan Filistin uyruklu bir kişinin Salihli ilçesine bağlı Zafer Mahallesine geldiğini belirleyen Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin kaldığı adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan terör örgütü adına herhangi bir eylemde yer alıp almadığı araştırılan şüphelinin, Kayseri'de kaldığı tespit edilen evde de arama yapılacağı öğrenildi. BA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı