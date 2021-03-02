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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Manisa'da çıkan yangında, yükselen dumanlar şehri kapladı

Manisa'da çıkan yangında, yükselen dumanlar şehri kapladı

olay yeri

İş Makinesi Gesi Yükselen 

-söndürme çalışmaları

( MANİSA - 2) MANİSA

- Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Dericiler Sitesi bölgesinde boş arazide bulunan plastik malzemelerin alev alması sonucu yangın çıktı. Yangın saat 13.00 sıralarında fark edildi. Gökyüzüne kara dumanların yükseldiği bölgeye hemen itfaiye sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ve iş makinesi ile alevlere müdahale edilirken, kilometrelerce mesafeden görülebilen kara dumanlar adeta şehri kapladı. (ÖA-NSO-Y)
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