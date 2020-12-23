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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Manisa'da bir grup genç okula saldırdı...O anlar kamerada

Manisa'da bir grup genç okula saldırdı...O anlar kamerada

Güvenlik kamerası görüntüleri

Akalan Polis Ekipleri Okul Bahçesi Grup Genç Hayvan 

-Okuldan detaylar

( MANİSA )- Kimliği belirlenemeyen saldırganlar okuldaki eğitim materyallerine zarar verdi MANİSA

- Manisa'da kimliği henüz belirlenemeyen bir grup, girdikleri okul bahçesinde yer alan eğitim materyallerine saldırdı. Okulda bulunan eğitim materyallerini ve otopark demirlerini kırarak kullanılamaz hale getiren saldırganların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olay Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Mehmet Suphi Egemen İlkokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz kimliği belirlenemeyen saldırganlar, okul demirlerinden atlayarak bahçeye girdi. Okul bahçesinde yer alan eğitim materyallerini hedef alan saldırganlar sera, hayvan figürleri ve oyuncak trene zarar verdi. Saldırganlar ayrıca okula ait otopark demirlerini de tekmeleyerek kırdı. Saldırganların okula zarar verdiği anlar ise saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
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