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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Manisa'da 7 bin 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Manisa'da 7 bin 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

drone görüntüsü

Operasyon Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Harekete Geç İstihbarat 

-Kenevirlerden görüntüler

( MANİSA -DRONE) MANİSA

- Manisa'nın Ahmetli ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Komutanlığı Şube Müdürlüğü ile Jandarma Asayiş Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 7 bin 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.Manisa'da yasa dışı uyuşturucu madde üretimine geçit verilmiyor. Manisa'nın Ahmetli ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Komutanlığı Şube Müdürlüğü ile Jandarma Asayiş Komutanlığı tarafından Hacıköseli Mahallesi'nde yasa dışı kenevir ekildiği ihbarı üzerine harekete geçildi. Bölgede incelemelerde bulunan ekipler tarlada ekili vaziyette 7 bin 200 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Yasa dışı ekilen kenevirler imha edilmek üzere toplanırken, kenevirleri eken şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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