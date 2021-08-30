Manisa’da 5 araçlı zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı

-yaralıların sıkışan yerden çıkarılması ve hastaneye kaldırılması

-Araçlardan detay görüntüler



( MANİSA )- Manisa’da korkunç kaza: 3 Ölü MANİSA



- Manisa’nın Salihli ilçesinde mısır yüklü tırın kırmızı ışıkta bekleyen 2 tır ve 2 otomobile çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kaza da otomobillerde bulunan 3 kişi öldü, 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Kaza, İzmir-Ankara kara yolu Demirci Yol Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü tespit edilemeyen ve hızla gelen mısır yüklü 31 K 1060 plakalı tır, kırmızı ışıkta bekleyen sürücüleri tespit edilemeyen 35 GZ 130 ve 45 SA 3368 plakalı iki otomobil ile başka tıra çarptı. Can pazarının yaşandığı kazaya ihbar üzerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, iki tır arasındaki hurdaya dönen otomobillerde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı. Kazada otomobillerde sıkışan Ayşe ve Osman Muslu ile Sevilay Şahane olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Atakan Muslu(14), Şevket Batuhan Muslu(18), Erol Bekleyen (41), Ali Civan(40) ve Selahattin Sevil (66) yaralandı. Yarılar olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan İzmir-Ankara kara yolu kazalı araçların kaldırılmasıyla kontrollü olarak açıldı. Atakan Muslu(14) ve Şevket Batuhan Muslu’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. BA-

