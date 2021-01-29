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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Manisa’da 3 polisi yaralayan zanlı tutuklandı

Manisa’da 3 polisi yaralayan zanlı tutuklandı

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( MANİSA )- Manisa’nın Alaşehir ilçesinde dün akşam gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda pompalı tüfekle 3 polisi yarayan zanlı bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı MANİSA

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- Manisa’nın Alaşehir ilçesinde dün akşam gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda pompalı tüfekle 3 polisi yarayan zanlı bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 30 yaşındaki Aykut Şahin Ç. adam öldürmeye teşebbüs ve uyuşturucu madde bulundurmaktan tutuklandı. Manisa’nın Alaşehir ilçesinde dün akşam Esentepe Mahallesi Çamlıbel Sokak'ta uyuşturucu operasyonuna giden polis memurları M.Y. (29), A.D. (29) ve H.O.S. (28)’ya pompalı tüfekle ateş açan Yakut Şahin Ç. Bugün çıkarıldığı mahkemece adam öldürmeye teşebbüs ve uyuşturucu madde bulundurmaktan tutuklandı. Saldırgan tarafından açılan ateş sonrası yaralanan 3 polis memurunun ise taburcu oldukları öğrenildi. (SC-
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